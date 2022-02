Gasparri esulta scomposto dopo il no al referendum sulla cannabis | ' Sconfitto il partito della droga'

Advertising

globalistIT : Una domanda per @elio_vito: ma come fate a stare nello stesso partito? -

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri esulta

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio"Siamo pronti, sabato si comincia",Tito Pinton, uno dei titolari del gruppo Musica che ... i senatori Dario Damiani, Maurizio, Roberta Toffanin l'onorevole Luca Squeri in ...Ha detto Amato: “Il paradosso del quesito sulla cannabis è che non è legge ma è sezioni unite della Cassazione che interpretando l’articolo 73 ha già ritenuto che sia fuori dalla punibilità la ...Il confronto tra il governo e le associazioni che rappresentano il mondo dei locali notturni: mascherina (ma non in pista) e il 50% di capienza il punto d’incontro ...