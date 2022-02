Forse non hai giocato… It Takes Two (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo un periodo di pausa, torna la rubrica che vi consiglia un titolo che assolutamente dovete recuperare. Oggi parliamo del vincitore degli ultimi GOTY: It Takes two. Un po’ di informazioni It Takes Two è un titolo sviluppato da Hazelight Studios, disponibile per Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X e S e PC.La software house è creatrice anche di A Way Out, altro titolo esclusivamente multiplayer, ma del gameplay parleremo più avanti.Il titolo è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica e fra i numerosi premi che si è aggiudicato figura anche il Game of the Year di quest’anno. Trama Nel titolo interpretiamo Cody e May, una coppia sposata con una figlia e sull’orlo del divorzio.Quando i due comunicano alla bambina la decisione di lasciarsi, la piccola Rose chiederà aiuto al “Book of Love” un libro sulla terapia di coppia scritto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo un periodo di pausa, torna la rubrica che vi consiglia un titolo che assolutamente dovete recuperare. Oggi parliamo del vincitore degli ultimi GOTY: Ittwo. Un po’ di informazioni ItTwo è un titolo sviluppato da Hazelight Studios, disponibile per Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X e S e PC.La software house è creatrice anche di A Way Out, altro titolo esclusivamente multiplayer, ma del gameplay parleremo più avanti.Il titolo è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica e fra i numerosi premi che si è aggiudicato figura anche il Game of the Year di quest’anno. Trama Nel titolo interpretiamo Cody e May, una coppia sposata con una figlia e sull’orlo del divorzio.Quando i due comunicano alla bambina la decisione di lasciarsi, la piccola Rose chiederà aiuto al “Book of Love” un libro sulla terapia di coppia scritto ...

