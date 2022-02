Figli del grembo paterno. Perché il cognome materno è ancora un tabù in Italia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prendo in prestito parte del titolo dell’ultimo libro della scrittrice Chiara Gamberale – che neanche a farlo apposta indaga il legame fra padre e Figlia – per affrontare la questione del cognome materno, un tema che nell’anno domini 2022 in Italia ha tutte le sembianze di un vero e proprio tabù socio culturale ancora persistente. Sebbene sia notizia delle ultime ore che in Senato, presso la seconda Commissione Giustizia, sia stato avviato l’iter di esame delle proposte di legge per l’attribuzione diretta ai Figli del cognome materno, ancora una volta sembra che l’Italia viaggi lontana anni luce dalla parità sostanziale fra i diritti di uomini e donne, padri e madri. Un riflesso che condiziona le ... Leggi su fmag (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prendo in prestito parte del titolo dell’ultimo libro della scrittrice Chiara Gamberale – che neanche a farlo apposta indaga il legame fra padre ea – per affrontare la questione del, un tema che nell’anno domini 2022 inha tutte le sembianze di un vero e propriosocio culturalepersistente. Sebbene sia notizia delle ultime ore che in Senato, presso la seconda Commissione Giustizia, sia stato avviato l’iter di esame delle proposte di legge per l’attribuzione diretta aideluna volta sembra che l’viaggi lontana anni luce dalla parità sostanziale fra i diritti di uomini e donne, padri e madri. Un riflesso che condiziona le ...

