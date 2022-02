' Fatto il massimo in queste condizioni'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) TagsDinamo 2021 - 2022; bucchi; sardegna; messina; milanoLa Dinamo è squadra vera, non guardate al punteggio finale, Milano ha vinto meritatamente conquistando la semifinale, ma Sassari ha dimostrato ...

Coach Piero Bucchi commenta così a caldo a fine partita "Sapevamo che sarebbe stata difficile non puoi arrivare qui con tre mezzi allenamenti e due partite saltate , abbiamomolta fatica all'......Garavaglia, ha nominato amministratore dell'Enit un manager di sua fiducia che però ha rimosso dopo appena cinque mesi insediando un nuovo amministratore L'escluso hacausa e il ...TagsDinamo 2021-2022; bucchi; sardegna; messina; milanoLa Dinamo è squadra vera, non guardate al punteggio finale, Milano ha vinto meritatamente conquistando la semifinale, ma Sassari ha ...Quella serata di fatto aveva rappresentato la fine di un grande ciclo: Massimo Moratti aveva dato il benservito anche a Claudio Ranieri, promuovendo come allenatore quell’Andrea Stramaccioni che aveva ...