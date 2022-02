Esce di casa e scompare, la ritrovano ubriaca i carabinieri (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Esce di casa e scompare, la ritrovano ubriaca in centro i carabinieri. Ieri sera un uomo ha chiamato i carabinieri per denunciare la scomparsa della moglie che la mattina era andata a trovare un'amica ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022)di, lain centro i. Ieri sera un uomo ha chiamato iper denunciare la scomparsa della moglie che la mattina era andata a trovare un'amica ...

Advertising

Eniaz4 : Matteo sembra proprio un uomo che va a uomini e donne conosce una donna la frequenta e dopo poco ci esce insieme...… - mr_nobody_one : @FilippoBianchi @JackAmsterdam78 @LaBombetta76 Il fatto è che c'è anche gente che esce di casa, va al bar e al rist… - cavalieri_75 : @valy_s Ma lui non esce di casa perché non sa cosa lo aspetta fuori dall'uscio? - Sunflower_1_94 : @sunflwt6 moro irene ahaha quello lo va a cercare sotto casa se esce positivo - Scazzaturo : @Pietro_Otto Gente che esce di casa e va per negozi SOLO per rompere le palle al prossimo. Chiamarli idioti è far loro un complimento. -