Due studenti morti durante stage formativi | attenzione per la manifestazione di venerdì

GramsciAG : RT @JediPerLItalia: Oggi vado a dare due manganellate agli studenti e poi mangio una pizza con Taormina, qualcuno vuole venire con me? ?? (p… - culovica : fatto spotify studenti nonostante io abbia dato due esami solo per ascoltare tananai senza pubblicità spiace io sch… - JediPerLItalia : Oggi vado a dare due manganellate agli studenti e poi mangio una pizza con Taormina, qualcuno vuole venire con me?… - mad_musika : RT @OssRepressione: #LorenzoParelli e #GiuseppeLenoci. Due #studenti che non erano a #scuola , e non erano #lavoratori, morti su un #lavo… - OssRepressione : #LorenzoParelli e #GiuseppeLenoci. Due #studenti che non erano a #scuola , e non erano #lavoratori, morti su un… -

E a proposito di tirocini e stage non retribuiti, non possiamo non ricordare che, in meno di un mese, due liceali sono morti durante le attività di alternanza scuola - lavoro. I licei, gli ...

'Intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio' in vista della mobilitazione nazionale promossa per venerdì dal Fronte della gioventù comunista dopo la morte di due studenti impegnati in uno stage lavorativo, 'per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste'. Lo chiede Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ministro dell'Interno, in una ...