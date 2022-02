Drusilla Foer e la società della performance (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Drusilla Foer, ospite a Verissimo, è stata investita da una valanga di critiche. L’artista, all’anagrafe Gianluca Gori, si è resa protagonista di una confessione commovente. Peccato che le sue parole fossero frutto di una fervida immaginazione. Tutti avevano interpretato come realtà la performance dell’attore. Dopo Verissimo Drusilla Foer è stata sommersa dalle critiche È tipico del talk-show Verissimo far emergere dalle interviste i particolari più personali della vita dei personaggi dello spettacolo. Questo format si è ripetuto anche la scorsa domenica, puntata nella quale è stata protagonista Drusilla Foer. L’artista ha messo in scena – nel vero senso dell’espressione – una commozione esagerata per il suo defunto marito, che in realtà, non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022), ospite a Verissimo, è stata investita da una valanga di critiche. L’artista, all’anagrafe Gianluca Gori, si è resa protagonista di una confessione commovente. Peccato che le sue parole fossero frutto di una fervida immaginazione. Tutti avevano interpretato come realtà ladell’attore. Dopo Verissimoè stata sommersa dalle critiche È tipico del talk-show Verissimo far emergere dalle interviste i particolari più personalivita dei personaggi dello spettacolo. Questo format si è ripetuto anche la scorsa domenica, puntata nella quale è stata protagonista. L’artista ha messo in scena – nel vero senso dell’espressione – una commozione esagerata per il suo defunto marito, che in realtà, non ...

