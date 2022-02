Draghi impone l’accordo ai partiti ma Salvini minaccia battaglia in Aula (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo la Giustizia il premier ottiene la riforma dei balneari e manda un messaggio all’Ue per difendere i fondi del Recovery. In Consiglio mezz’ora di stop, poi il compromesso sostenuto dal leghista Garavaglia. Il partito però soffre il ruolo di Meloni Leggi su lastampa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo la Giustizia il premier ottiene la riforma dei balneari e manda un messaggio all’Ue per difendere i fondi del Recovery. In Consiglio mezz’ora di stop, poi il compromesso sostenuto dal leghista Garavaglia. Il partito però soffre il ruolo di Meloni

carseri : RT @wbfe: @CottarelliCPI E talmente ignorante che non sa che è l'ue che ce lo impone è non lo schiavetto draghi Se si fosse informato sapre… - gaetanog : Draghi, Renzi & Co. ficcati anche dove non c'entrano nulla. Ossessione: fenomeno patologico che si manifesta con l… - GabrielParker74 : RT @ErmannoKilgore: Le concessioni pubbliche in Italia sono diventate proprietà privata da passare di padre in figlio è non parlo solo di… - EnricoPampaloni : RT @ErmannoKilgore: Le concessioni pubbliche in Italia sono diventate proprietà privata da passare di padre in figlio è non parlo solo di…

Ultime Notizie dalla rete : Draghi impone Secondo Mara Carfagna, il sovranismo è nemico del centrodestra ...tecnicamente impossibile costruire una forza di centro con una legge elettorale che di fatto impone ... Quanto a Draghi, che si è smarcato dal ruolo di federatore dei centristi, dice: "Deve rimanere ...

La Giornata Parlamentare del 16 febbraio 2022 ... ma Lega già si smarca Mario Draghi porta in Consiglio dei ministri la riforma dei balneari : sarà ... La grande partecipazione alla raccolta di firme lo impone al Parlamento". Paola Binetti si felicita: ...

Draghi impone l'accordo ai partiti ma Salvini minaccia battaglia in Aula La Stampa Superbonus e bonus edilizi: 2,3 miliardi sequestrati da Gdf. Le operazioni più grosse Sono 2,3 i miliardi sequestrati dai finanzieri negli ultimi mesi nell’ambito dei controlli per intercettare i tentativi di frode sulla cessione dei crediti d’imposta sfruttando ... stati ieri il ...

Ucraina: Zelensky sente Draghi, apprezzo il supporto dell’Italia “Ho parlato con il premier italiano Mario Draghi delle sfide alla sicurezza che l’Ucraina ... I ministri delle Finanze del G7, in una comunicato spiegano di essere pronti a imporre “entro brevissimo ...

