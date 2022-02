Csm | legge Severino | carriere dei magistrati  e carcerazione | giustizia | i quesiti approvati

Advertising

aldotorchiaro : #Referendum sono stati ammessi 4 quesiti: abolizione della legge Severino, limiti ad abusi della custodia cautelare… - ItaliaViva : L'appannamento della figura del magistrato non dipende da quello che dico io, ma da quello che fa quel magistrato.… - Testament73 : RT @fdragoni: = REFERENDUM: LA CONSULTA AMMETTE I QUESITI SU SEPARAZIONE CARRIERE, LEGGE SEVERINO, ELEZIONE CSM E CUSTODIA CAUTELARE Proseg… - Corriere : Legge Severino, Csm, carriere dei magistrati, carcerazione: i quesiti sulla giustizia sui quali voteremo - 75Ginny : RT @fdragoni: = REFERENDUM: LA CONSULTA AMMETTE I QUESITI SU SEPARAZIONE CARRIERE, LEGGE SEVERINO, ELEZIONE CSM E CUSTODIA CAUTELARE Proseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Csm legge

Corriere della Sera

... ossia quello sulle separazione delle carriere e quello sull'elezione del. A dirlo all'Ansa è ... avendo dubbi sui limiti agli abusi della custodia cautelare e sull'abolizione dellaSeverino (...Si tratta dei quesiti sullaSeverino, e in particolare sul testo unico in materia di ...funzioni dei magistrati e sull'eliminazione delle liste di presentatori per l'elezione dei togati del. ...Questi i temi dei quesiti accettati: l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e decadenza in caso di condanna per rappresentanti di governo e amministratori (uno ...Eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm". I quesiti "sono stati ... "Da oggi i cittadini sono chiamati alle urne - si legge in una nota dei Radicali-.