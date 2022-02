Creatività, libertà e rottura: il progetto di Toiletpaper per glo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una collaborazione tra glo e Toiletpaper per lanciare una nuova collezione di dispositivi per il tabacco riscaldato ispirata all'idea di "Radical - Pop" cara a un artista come Maurizio Cattelan e alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una collaborazione tra glo eper lanciare una nuova collezione di dispositivi per il tabacco riscaldato ispirata all'idea di "Radical - Pop" cara a un artista come Maurizio Cattelan e alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Creatività libertà Creatività, libertà e rottura: il progetto di Toiletpaper per glo L'idea da cui il progetto è partito è stata quella di fondere arte, design, creatività e stile in questa serie di edizioni limitate, dalle quali, spiegano da glo, è possibile "aspettarsi l'...

