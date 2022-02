Covid oggi Puglia, 4.498 contagi e 10 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.498 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi, individuati su 34.814 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.264; Bat: 331; Brindisi: 405; Foggia: 726; Lecce: 1.155; Taranto: 566; Residenti fuori regione: 31; Provincia in definizione: 20. Sono 92.071 le persone attualmente positive, 727 le ricoverate in area non critica e 64 in terapia intensiva. Dati complessivi: 692.126 casi totali, 8.400.527 tamponi effettuati, 592.584 persone guarite e 7.471 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.498 i nuovida coronavirus16in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 10. I nuovi casi, individuati su 34.814 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.264; Bat: 331; Brindisi: 405; Fa: 726; Lecce: 1.155; Taranto: 566; Residenti fuori regione: 31; Provincia in definizione: 20. Sono 92.071 le persone attualmente positive, 727 le ricoverate in area non critica e 64 in terapia intensiva. Dati complessivi: 692.126 casi totali, 8.400.527 tamponi effettuati, 592.584 persone guarite e 7.471 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

