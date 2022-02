Covid oggi E.Romagna, 3.991 contagi e 21 morti: bollettino 16 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.991 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 16 febbraio, in Emilia Romagna, su un totale di 28.934 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.800 molecolari e 16.134 test antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 13,8%. Sono 21 i decessi. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 39,2 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 105 (-4 rispetto a ieri, pari al -3,7%), l’età media è di 63,1 anni. Sul totale, 54 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 65 anni), il 51,4%; 51 sono vaccinati con ciclo completo (età media 60,8 anni). ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.991 i nuovida coronavirus registrati, 16, in Emilia, su un totale di 28.934 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 12.800 molecolari e 16.134 test antigenici rapidi. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 13,8%. Sono 21 i decessi. L’età media dei nuovi positivi diè di 39,2 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-sono 105 (-4 rispetto a ieri, pari al -3,7%), l’età media è di 63,1 anni. Sul totale, 54 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 65 anni), il 51,4%; 51 sono vaccinati con ciclo completo (età media 60,8 anni). ...

