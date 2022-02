Chi è Arianna Fontana | l' azzurra più medagliata di sempre

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ha 11 medaglie in bacheca, una più di Stefania Belmondo. L'ultima è arrivata con l'argento nei 1500 metri dello short track a Pechino 2022. È la donna piùe in assoluto davanti a lei c'è soltanto Edoardo Mangiarotti, mito della scherma

Oggiè entrata di diritto nella storia, divantando la più medagliata nella sua disciplina.DONNAè uno spirito libero. Ama i tatuaggi, ne ha uno grande sulla schiena: una ...Fontana e dove vive?Fontana è entrata nella storia con grandi imprese sportive tra cui lo strepitoso argento nello short track 1500 metri conquistato sul ghiaccio delle ...Come lei nessuna mai. Arianna Fontana è diventata la più medagliata di sempre nella storia delle Olimpiadi invernali italiane. È la donna più medagliata di sempre, in assoluto, e davanti a lei nella ...Non accenna a calare la tensione tra la donna dei record, Arianna Fontana, e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. A chi le chiede se i dissidi con la federazione si possano ricomporre, ...