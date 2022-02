Champions League, un alieno al Parco dei Principi: Mbappé abbatte il muro Real (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo due mesi di assenza la Champions League è tornata ed ha subito mostrato la sua faccia migliore. Psg-Real Madrid doveva essere a detta di tutti “la partita” di questi ottavi di finale, una sfida intrecciata tra campo e mercato che aveva su tutti un protagonista annunciato: Kylian Mbappé. Non Messi, apparso la controfigura sbiadita di quello che è stato e (forse) non sarà mai più, non Neymar entrato solo per l’arrembaggio finale, ma Mbappé. Palesemente il più forte su quel rettangolo di gioco. In una partita dominata dal Psg in lungo e in largo, la coltre difensiva del Real aveva retto per 94 minuti. Poi il numero 7 ha deciso che la storia dovesse essere riscritta. Mai visto un Carvajal così in difficolta sin dall’inizio, incapace di arginare le strappate di un ragazzo destinato ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo due mesi di assenza laè tornata ed ha subito mostrato la sua faccia migliore. Psg-Madrid doveva essere a detta di tutti “la partita” di questi ottavi di finale, una sfida intrecciata tra campo e mercato che aveva su tutti un protagonista annunciato: Kylian. Non Messi, apparso la controfigura sbiadita di quello che è stato e (forse) non sarà mai più, non Neymar entrato solo per l’arrembaggio finale, ma. Palesemente il più forte su quel rettangolo di gioco. In una partita dominata dal Psg in lungo e in largo, la coltre difensiva delaveva retto per 94 minuti. Poi il numero 7 ha deciso che la storia dovesse essere riscritta. Mai visto un Carvajal così in difficolta sin dall’inizio, incapace di arginare le strappate di un ragazzo destinato ...

