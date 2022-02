Champions | Inter - Liverpool 0 - 2

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L'gioca, attacca, ci prova, ma alla fine vince il, che mette un piede nei quarti di finale diLeague. Il freddo riassunto, in fin dei conti, è questo ed è ormai una costante ...

Advertising

Inter : ?? | CHAMPIONS ?? Grinta ?? Cuore ?? Testa ??? Ci sono momenti in cui devi dare tutto quello che hai. ?? Siamo pronti p… - iomatrix23 : Giocare la #Champions con la maglia dell’Inter è la cosa più bella che possa capitare !! ???? #materazzi #inter… - Inter : ?? | MATRIX ??? Cosa si prova a giocare la Champions con la maglia dell'Inter? ?? Che avversario è il Liverpool di Kl… - ermanno691 : @guidotolomei E la cosa più strana grandi lodi per l'Inter uscita sconfitta 2 a 0 da parte dei commentatori champio… - sportface2016 : #UCL, l'analisi di #Klopp: 'Abbiamo sofferto contro una buona #Inter' #InterLiverpool -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Inter

Il Liverpool è una delle due squadre più forti d'Europa e la miaha tenuto testa e avrebbe meritato di più . Purtroppo queste serate sono così, ma dobbiamo avere autostima. È difficile ...I reds passano a Milano con i gol di Firmino e Salah L'viene sconfitta 2 - 0 in casa dal Liverpool nell'andata degli ottavi di finale diLeague . I reds, che giocheranno in casa il ritorno l'8 marzo, hanno un piede e mezzo nei quarti di ...(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Capita spesso al Liverpool di soffrire, l'Inter ha fatto una gran partita, Perisic ci ha messo molto in difficoltà e i difensori anche. Le sostituzioni che ho fatto ...Penso che il Liverpool sia tra le prime due squadre più forti d'Europa, la mia Inter ha tenuto testa e avremmo meritato sicuramente di più". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ...