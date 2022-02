Cercasi giovani storytellers per raccontare le Voci tra i Confini (Di mercoledì 16 febbraio 2022) giovani aspiranti storytellers Cercasi! C’è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi alla call “Voci Tra i Confini” lanciata da Cas*Aupa nelle scorse settimane! Il circolo Arci con sede in via Val Aupa, a Udine, si rivolge con questo nuovo progetto – finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dei bandi per la promozione del patrimonio etnografico – a ragazze e ragazzi, dai 18 ai 30 anni, residenti a Udine, Farra d’Isonzo, ma anche in Carnia, nel Gemonese e nelle Valli del Natisone. Per presentare la propria candidatura è sufficiente entrare sul sito e compilare il form dedicato. QUALI LE ATTIVITÁ IN PROGRAMMA – Individuati i giovani, il gruppo di lavoro comincerà con un percorso di formazione sul metodo etnografico e sulla produzione di contenuti (podcast, ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 16 febbraio 2022)aspiranti! C’è tempo fino al 28 febbraio per candidarsi alla call “Tra i” lanciata da Cas*Aupa nelle scorse settimane! Il circolo Arci con sede in via Val Aupa, a Udine, si rivolge con questo nuovo progetto – finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dei bandi per la promozione del patrimonio etnografico – a ragazze e ragazzi, dai 18 ai 30 anni, residenti a Udine, Farra d’Isonzo, ma anche in Carnia, nel Gemonese e nelle Valli del Natisone. Per presentare la propria candidatura è sufficiente entrare sul sito e compilare il form dedicato. QUALI LE ATTIVITÁ IN PROGRAMMA – Individuati i, il gruppo di lavoro comincerà con un percorso di formazione sul metodo etnografico e sulla produzione di contenuti (podcast, ...

