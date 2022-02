Bocciato referendum Eutanasia, Cappato: avanti con disobbedienza (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Bocciato il referendum sull'Eutanasia. I giudici della Consulta hanno dichiarato "inammissibile" il quesito referendario. In attesa che venga depositata la sentenza, hanno spiegato che con "l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ilsull'. I giudici della Consulta hanno dichiarato "inammissibile" il quesito referendario. In attesa che venga depositata la sentenza, hanno spiegato che con "l'...

Advertising

lauraboldrini : La Consulta ha bocciato il referendum sull'#eutanasialegale ma in precedenza ha chiesto al Parlamento di approvare… - ilpost : Ep. 184 – Il referendum bocciato sull’eutanasia e le altre storie di oggi - DeFontainebleau : RT @lauraboldrini: La Consulta ha bocciato il referendum sull'#eutanasialegale ma in precedenza ha chiesto al Parlamento di approvare una l… - MadamaL41898457 : RT @PieraBelfanti: “Vorrei che qualche giudice della Consulta venisse a casa mia a vedere come si vive con due malati di SLA” - esperonews : Termini Imerese, bocciato Referendum sul porto: sconcertante esultanza dell’on. Luigi Sunseri deputato 5 Stelle del… -