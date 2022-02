Bocciato il quesito sulla cannabis. Amato: faceva riferimento a droghe pesanti (Di giovedì 17 febbraio 2022) Bocciato il quesito sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis. il presidente della Consulta Giuliano Amato: «faceva riferimento a droghe pesanti e ci avrebbe fatto violare obblighi internazionali» Leggi su corriere (Di giovedì 17 febbraio 2022)ildepenalizzazione della coltivazione della. il presidente della Consulta Giuliano: «e ci avrebbe fatto violare obblighi internazionali»

Advertising

marcocappato : La risposta del Comitato promotore a Giuliano Amato sul presunto 'errore', che non è tale, nella formulazione del q… - repubblica : Cannabis, bocciato il referendum. Amato: 'Quesito faceva riferimento a sostanze stupefacenti'. I promotori: 'Colpo… - wireditalia : La Corte costituzionale ha bocciato il referendum sulla #cannabislegale Come per l'eutanasia, anche nel caso del… - EmanueleSalern5 : RT @marcocappato: La risposta del Comitato promotore a Giuliano Amato sul presunto 'errore', che non è tale, nella formulazione del quesito… - GrasaManteca : RT @marcocappato: La risposta del Comitato promotore a Giuliano Amato sul presunto 'errore', che non è tale, nella formulazione del quesito… -