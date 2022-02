Blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022: orari e chi può circolare (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovo Blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022. Dopo lo stop della scorsa settimana nuovo limite alla circolazione per il prossimo weekend, in particolare per la giornata di domenica. Ecco dunque tutte le informazioni sul Blocco del traffico a Roma previsto per il 20 febbraio 2022. orari Blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022 La prossima sarà la terza domenica ecologica del periodo invernale. Stop quindi al traffico veicolare privato nella Fascia Verde dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. In queste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovodel20. Dopo lo stop della scorsa settimana nuovo limite alla circolazione per il prossimo weekend, in particolare per la giornata di. Ecco dunque tutte le informazioni suldelprevisto per il 20del20La prossima sarà la terzaecologica del periodo invernale. Stop quindi alveicolare privato nella Fascia Verde dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30. In queste ...

