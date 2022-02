Bernardo Silva: “2 gol allo Sporting? Mia madre è tifosa ma è stato bellissimo... (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il campione portoghese non guarda in faccia nessuno, neppure sua madre, fan dello Sporting Lisbona demolito per 5-0. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il campione portoghese non guarda in faccia nessuno, neppure sua, fan delloLisbona demolito per 5-0.

Advertising

Bolanet : #LiveBolanet HT: Sporting Lisbon 0-4 Manchester City (9' Mahrez, 17'44' Bernardo Silva, 32' Foden) PSG 0-0 Real… - ONLYONEXIV : RT @cityreport_: Bernardo Silva post game. - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Psg-Real Madrid 1-0 in una gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Decide il gol di… - MFleebaag : Al posto di studiare mi sto rivedendo in loop il gol di Bernardo Silva di ieri basta sembro una quindicenne innamorata la devo smettere - Livia_DiGioia : RT @Zoroback_023: Non so cosa cazzo mi fossi fumato quando dissi che Bernardo Silva non valeva 60milioni ahaha -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardo Silva Bernardo Silva: '2 gol allo Sporting? Mia madre è tifosa ma è stato bellissimo segnare' Non guarda in faccia nessuno Bernardo Silva quando si tratta di scendere in campo per vincere col suo Manchester City . Neppure sua madre, grande tifosa dello Sporting Lisbona, abbattuto nella notte di Champions League per 5 a 0. ...

Volley maschile A2 - Cuneo a Castellana per il recupero infrasettimanale, Wagner: "Partita tosta" La prossima giornata sarebbe stata di riposo per la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo , ma ci sono ancora le trasferte a Castellana e Motta da recuperare, in quanto ...Wagner Pereira Da Silva:...

Sporting-Manchester City, che gol di Bernardo Silva: capolavoro all'Alvalade. VIDEO Sky Sport Champions League, ManCity esagerato: cinquina a Lisbona Partita ampiamente decisa già nel primo tempo, quando gli inglesi calano il poker con Mahrez, Foden e due gol di Bernardo Silva, lasciando poco o nulla agli avversari. Poi Sterling al 58’ completa la ...

Champions League, vincono Psg e Manchester City I citizens sbloccano il risultato al 7' con Mahrez. Bernardo Silva firma una doppietta (17' e 44'), Foden (32') e Sterling (58') completano la cinquina. Le gare di ritorno si giocano il 9 marzo.

Non guarda in faccia nessunoquando si tratta di scendere in campo per vincere col suo Manchester City . Neppure sua madre, grande tifosa dello Sporting Lisbona, abbattuto nella notte di Champions League per 5 a 0. ...La prossima giornata sarebbe stata di riposo per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Cuneo , ma ci sono ancora le trasferte a Castellana e Motta da recuperare, in quanto ...Wagner Pereira Da:...Partita ampiamente decisa già nel primo tempo, quando gli inglesi calano il poker con Mahrez, Foden e due gol di Bernardo Silva, lasciando poco o nulla agli avversari. Poi Sterling al 58’ completa la ...I citizens sbloccano il risultato al 7' con Mahrez. Bernardo Silva firma una doppietta (17' e 44'), Foden (32') e Sterling (58') completano la cinquina. Le gare di ritorno si giocano il 9 marzo.