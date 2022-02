Araujo non si allena in gruppo, sempre più in dubbio per Barcellona-Napoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia di Barcellona-Napoli, Araujo non si è allenato con il resto del gruppo, ma ha fatto solo lavoro in palestra. Lo riporta Mundo Deportivo, che dà sempre più in dubbio la partecipazione del centrocampista uruguaiano al match di Europa League. Araujo è alle prese con il fastidio al soleo accusato nel derby di domenica scorsa, che lo ha costretto alla sostituzione nell’intervallo. Vorrebbe aiutare la squadra in Europa League, ma occorrerà aspettare le convocazioni di Xavi di domattina per verificare la sua effettiva presenza sul campo. Sicuramente non ci saranno, tra le fila del Barcellona, gli infortunati Ansu Fati, Sergi Roberto e Lenglet, oltre a Dani Alves, che non è iscritto per l’Europa League. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla vigilia dinon si èto con il resto del, ma ha fatto solo lavoro in palestra. Lo riporta Mundo Deportivo, che dàpiù inla partecipazione del centrocampista uruguaiano al match di Europa League.è alle prese con il fastidio al soleo accusato nel derby di domenica scorsa, che lo ha costretto alla sostituzione nell’intervallo. Vorrebbe aiutare la squadra in Europa League, ma occorrerà aspettare le convocazioni di Xavi di domattina per verificare la sua effettiva presenza sul campo. Sicuramente non ci saranno, tra le fila del, gli infortunati Ansu Fati, Sergi Roberto e Lenglet, oltre a Dani Alves, che non è iscritto per l’Europa League. L'articolo ...

