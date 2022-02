Amedeo Grisi | morto il cantautore malato di SLA | aveva interrotto le cure

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)a 49 anni, eradi Sla dal 2015 e nel 2018duettato con Claudio Baglioni, allora direttore artistico del Festival di Sanremo., 49 anni, èil 16 febbraio 2022. Il cantante, nato a Sanremo, eradal 2015 di Sla. Nell'agosto del 2020annunciato la volontà di interrompere le, spiegando le sue ragioni in un lungo post su Facebook.due figli, Alice e Andrea, nati dal suo amore con Céline Martrès. Ilha dedicato la sua vita alla musica e alla scrittura e pochi giorni fa ha pubblicato un volume dal titolo: "Dentro le mie poesie", una raccolta di ...

