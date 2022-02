Altre due medaglie per l'Italia dello Short Track (alla faccia del fotofinish) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mezz’ora. Si possono fare tante cose in mezz’ora. Oppure nessuna. Mezz’ora è un tempo complicato. A volte non basta per un’attesa, abbiamo tutti a che fare con i ritardatari cronici. A volte basta per elaborare un’idea capace di riscrivere la nostra comprensione del mondo: in circa trenta minuti, o almeno così si narra, Isaac Newton gettò le basi per la sua teoria sulla interazione gravitazionale. Trenta minuti sono più che sufficienti anche per migliorare ancora in giudizio, già positivo, sui Giochi olimpici dello Short Track Italiano. In questo caso una mezzorona, e non un mezzoretta, una mezz’ora coi supplementari annessi, che il tempo è fatto così, si dilata molto più di restringersi quando si tratta di sport. Prima la staffetta maschile sui 5.000 metri. Poi i 1.500 metri femminili. Prima la rimonta, che a un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mezz’ora. Si possono fare tante cose in mezz’ora. Oppure nessuna. Mezz’ora è un tempo complicato. A volte non basta per un’attesa, abbiamo tutti a che fare con i ritardatari cronici. A volte basta per elaborare un’idea capace di riscrivere la nostra comprensione del mondo: in circa trenta minuti, o almeno così si narra, Isaac Newton gettò le basi per la sua teoria sulla interazione gravitazionale. Trenta minuti sono più che sufficienti anche per migliorare ancora in giudizio, già positivo, sui Giochi olimpicino. In questo caso una mezzorona, e non un mezzoretta, una mezz’ora coi supplementari annessi, che il tempo è fatto così, si dilata molto più di restringersi quando si tratta di sport. Prima la staffetta maschile sui 5.000 metri. Poi i 1.500 metri femminili. Prima la rimonta, che a un ...

Ultime Notizie dalla rete : Altre due Altre due medaglie per l'Italia dello Short Track (alla faccia del fotofinish) Il quartetto azzurro ottiene il bronzo nella staffetta sui 5.000 metri. Arianna Fontana conquista l'argento e diventa l'atleta azzurra più medagliata della storia delle Olimpiadi invernali. Questa ...

Lo short track regala altre due medaglie all'Italia: fantastico bronzo della staffetta maschile DALL'INVIATO A PECHINO. Fantastico short track ai Giochi di Pechino 2022. Nel giro di venti minuti sono arrivate due medaglie: un bronzo dalla gara a squadre sui 5000 e l'argento di Arianna Fontana, che portano a 15 il bottino azzurro. Con un incredibile finale nel Capital Indoor Stadium è arrivato il bronzo ...

