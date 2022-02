A questo prezzo non potrete resistere al Samsung Galaxy S21 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Samsung Galaxy S21 è stato sostituito dal Samsung Galaxy S22, ma resta un dispositivo su cui si può puntare ad occhi chiusi, soprattutto se proposto ad un prezzo che non si può rifiutare. Amazon, difatti, offre l’acquisto dell’ormai ex top di gamma, nella colorazione Phantom Gray, ad un prezzo di gran lunga più basso rispetto al listino originale (non poteva che essere così a distanza di un anno dalla presentazione, anche se comunque non capita poi spessissimo di trovarlo ad un prezzo tanto basso). Parliamo sempre della versione italiana del device con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, il telefono ha un prezzo di 618,80 euro (costava 879 euro, con un risparmio di 260,20 euro), con disponibilità immediata, consegna e reso gratuiti e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) IlS21 è stato sostituito dalS22, ma resta un dispositivo su cui si può puntare ad occhi chiusi, soprattutto se proposto ad unche non si può rifiutare. Amazon, difatti, offre l’acquisto dell’ormai ex top di gamma, nella colorazione Phantom Gray, ad undi gran lunga più basso rispetto al listino originale (non poteva che essere così a distanza di un anno dalla presentazione, anche se comunque non capita poi spessissimo di trovarlo ad untanto basso). Parliamo sempre della versione italiana del device con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, il telefono ha undi 618,80 euro (costava 879 euro, con un risparmio di 260,20 euro), con disponibilità immediata, consegna e reso gratuiti e ...

