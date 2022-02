Visco in visita ai bimbi ricoverati nel reparto di Oncologia del Gemelli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Anche la Banca d’Italia, nella figura del Governatore Ignazio, scende in campo a fianco dei piccoli pazienti affetti da un tumore pediatrico, nella Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile dedicata alla consapevolezza delle loro malattie, rare e non facili da curare. C’è ancora bisogno di tanta ricerca e dell’aiuto di tutti, come ricorda anche l’hashtag della giornata (#throughyourhands), per sconfiggerle. E il Governatore, facendo oggiai bambinipresso ildiPediatrica del Policlinico Universitario A.IRCCS ha voluto dare un segno tangibile della presenza e del sostegno della più importante istituzione finanziaria del nostro Paese. Ma come ringraziare chi ogni giorno assicura la stabilità ...