Uomini e Donne: l'ex tronista combatte con una brutta malattia (Di martedì 15 febbraio 2022) Uomini e Donne, l'ex tronista combatte con una brutta malattia: ecco la sfida che purtroppo sta affrontando lei che è stata sul trono. l'ex-tronista e la battaglia contro la malattia.Molti partecipanti di Uomini e Donne diventano dei veri e propri personaggi pubblici, seguiti anche dopo che la loro esperienza al dating show si è conclusa; Soleil Sorge, Sophie Codegoni e molti altri ex-partecipanti ne sono un esempio lampante. Molti fan continuano a seguirli con molto affetto, tanto da restare sempre aggiornati sulla loro vita; purtroppo, un'ex tronista rivela ora una brutta notizia comunicando i suoi problemi di ...

