Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cinque gol in campionato che ne fanno il miglior realizzatore del Benevento alle spalle di Gianluca Lapadula. La nascita della figlia Celeste, venuta al mondo lo scorso 11 gennaio. Il rinnovo di contratto firmato quindici giorni fa, con prolungamento fino al 30 giugno 2024. Il periodo che sta attraversando Andres Felipe Munoz Tello non è affatto di quelli banali e il colombiano prepara l'ennesima festa in una stagione che, a livello personale, si sta dimostrando florida di soddisfazioni. Il 25enne centrocampista di Fabio Caserta è infatti prossimo a tagliare il traguardo delle cento presenze con la maglia del Benevento. Un obiettivo ormai alla portata di mano e che potrebbe essere centrato in occasione della sfida casalinga contro l'Ascoli, qualora il tecnico di ...

Un altro traguardo a portata di mano, Tello prepara la festa anteprima24.it Jheson Armanio, campioncino Skull boxe in azzurro Mentre l’imbattuto campione dei pesi medi Etinosa Oliha vola negli States, la Skull Boxe festeggia un altro prestigioso traguardo. Il sodalizio presieduto da Maria Fiori ha ricevuto la convocazione in ...

