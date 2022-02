Tümevarim | la Turchia guarda a Ovest Parla Francesco Ciotola | unico artista italiano in mostra a Adana

Leggi su ildenaro

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’Occhio di Leone, ideato dall’Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Azzurra Immediato”è un termine difficilmente traducibile nella nostra lingua; letteralmente significa ‘induzione’, inteso, però, come trasformazione, cambiamento, rinascita, o meglio, quella tensione, quel processo dettato dalla necessità che il ciclo della vita reca con sé, nella sua intrinseca dinamica di evoluzione.è una parola turca e, così come l’avete letta funge da esortazione al fine di intraprendere un viaggio, una ricerca, fuori ma soprattutto dentro di ...