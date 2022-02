Tonica, il late show con Andrea Delogu al via su Rai2 con Guè Pequeno, Gaia e Matteo Romano (Di martedì 15 febbraio 2022) Andrea Delogu torna su Rai2 con il suo nuovo late show, Tonica, e un nuovo modo per raccontare musica e musicisti: da Guè Pequeno a Gaia a Matteo Romano gli ospiti della prima puntata Un late show musicale dove niente è come sembra: è Tonica il nuovo programma di Rai2 condotto da Andrea Delogu, in onda da martedì 15 febbraio alle 23.45. Andrea Delogu è pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzante e pungente proprio come lei. Tutto passa dalla musica: gli amori, le delusioni, le passioni, i tradimenti, il gioco, la ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 15 febbraio 2022)torna sucon il suo nuovo, e un nuovo modo per raccontare musica e musicisti: da Guègli ospiti della prima puntata Unmusicale dove niente è come sembra: èil nuovo programma dicondotto da, in onda da martedì 15 febbraio alle 23.45.è pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzante e pungente proprio come lei. Tutto passa dalla musica: gli amori, le delusioni, le passioni, i tradimenti, il gioco, la ...

Advertising

RaiDue : ??@andreadelogu è pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriveren… - alemarzgiuliano : RT @RaiDue: ??@andreadelogu è pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzant… - fra__nce__sco : @andreadelogu in un Late Show (#tonica) con la musica come filo conduttore è ciò che chiedevo prima di andare a dor… - Dansai75 : RT @RadiocorriereTv: «Vedrete molti ospiti che difficilmente passano in televisione. La musica è di tutti!» @andreadelogu pronta per #Toni… - Dansai75 : RT @RaiDue: ??@andreadelogu è pronta per una nuova sfida: raccontare la musica e i musicisti con uno sguardo curioso e irriverente, frizzant… -