Tesla: Musk ha donato in beneficenza azioni per 5,7 mld dollari in 2021 (Di martedì 15 febbraio 2022) New York, 15 feb. (Adnkronos) - Il Ceo e fondatore di Tesla Elon Musk ha donato in beneficenza 5.044.000 azioni della casa automobilistica per un valore di circa 5,7 miliardi di dollari. E' quanto rileva la 'Cnn' che cita un documento della Securities and Exchange Commission. Le azioni sono state donate l'anno scorso tra il 19 novembre e il 29 novembre. Non si conosce il destinatario o i destinatari delle azioni. Le azioni di Tesla erano scambiate al di sopra di 1.000 dollari per azione al momento delle donazioni. Questa donazione rende Musk il secondo più grande donatore degli Stati Uniti nel 2021. Il primato è detenuto da Bill Gates ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) New York, 15 feb. (Adnkronos) - Il Ceo e fondatore diElonhain5.044.000della casa automobilistica per un valore di circa 5,7 miliardi di. E' quanto rileva la 'Cnn' che cita un documento della Securities and Exchange Commission. Lesono state donate l'anno scorso tra il 19 novembre e il 29 novembre. Non si conosce il destinatario o i destinatari delle. Ledierano scambiate al di sopra di 1.000per azione al momento delle don. Questa donazione rendeil secondo più grandere degli Stati Uniti nel. Il primato è detenuto da Bill Gates ...

