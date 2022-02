Superbonus, Feltrin (FederlegnoArredo): “Bene Governo sui massimali” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La decisione di escludere dai massimali previsti dal Decreto Prezzi l’Iva, la posa e gli oneri, e al contempo di aumentarli almeno del 20%, come più volte da noi richiesto, è la conferma che il nostro obiettivo era condivisibile e corretto: consentire che la spinta propulsiva dell’edilizia non si fermasse e, al tempo stesso, che imprenditori e cittadini onesti fossero difesi dal dilagare delle frodi”. Lo dichiara Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. “Diamo atto al Governo e al ministro Cingolani di aver ascoltato le nostre ragioni e averle fatte sue – ribadisce Feltrin – Come FederlegnoArredo abbiamo fin da subito evidenziato nelle opportune sedi e tramite la stampa che i massimali non potevano essere omnicomprensivi di Iva, oneri ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La decisione di escludere daiprevisti dal Decreto Prezzi l’Iva, la posa e gli oneri, e al contempo di aumentarli almeno del 20%, come più volte da noi richiesto, è la conferma che il nostro obiettivo era condivisibile e corretto: consentire che la spinta propulsiva dell’edilizia non si fermasse e, al tempo stesso, che imprenditori e cittadini onesti fossero difesi dal dilagare delle frodi”. Lo dichiara Claudio, presidente di. “Diamo atto ale al ministro Cingolani di aver ascoltato le nostre ragioni e averle fatte sue – ribadisce– Comeabbiamo fin da subito evidenziato nelle opportune sedi e tramite la stampa che inon potevano essere omnicomprensivi di Iva, oneri ...

