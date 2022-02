Rubano cellulari e iPad in circolo sportivo | due persone in manette

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato in flagranza due romani di 32 e 27 anni, entrambi già con precedenti, per furto aggravato in concorso. A seguito di una segnalazione di furto avvenuto all’interno del locale spogliatoio di unnei pressi di via del Fontanile, i Carabinieri sono intervenuti ed hanno avviato le ricerche in zona dei sospettati. I due sono stati fermati mentre erano a bordo di un’auto, in via Casal del Marmo, e a seguito della perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso, della somma contante di 470 euro, nonché di 2 borse da donna contenente effetti personali. Sono stati acquisiti anche i video delle telecamere di videosorveglianza interne al centrodove si vedono i due che entrano e si dirigono verso gli ...