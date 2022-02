Rinnovo Fabian Ruiz: proposta debole del Napoli, due squadre lo fanno tentennare (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Napoli si appresta a sfida il Barcellona in Europa League, ma in campo ci sarà anche uno dei pezzi pregiati del mercato azzurro: Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo dal momento in cui è passato dal Betis al Napoli è diventato un obiettivi sensibile per le big spagnole, che ancora non riescono a capacitarsi di come si siano potute far sfuggire quel talento così fulgido. Giovedì 17 febbraio alle ore 18.45 Fabian Ruiz giocherà in Europa League con il suo Napoli al Camp Nou, tana del Barcellona. Di fronte si troverà il mito di sempre Xavi, allenatore del Barça che da giocatore ha incantato tutti al fianco di un altro super giocatore: Iniesta. Ammirando questi due fenomeni è cresciuto Fabian Ruiz che ora però difende i colori azzurri ... Leggi su napolipiu (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilsi appresta a sfida il Barcellona in Europa League, ma in campo ci sarà anche uno dei pezzi pregiati del mercato azzurro:. Il centrocampista spagnolo dal momento in cui è passato dal Betis alè diventato un obiettivi sensibile per le big spagnole, che ancora non riescono a capacitarsi di come si siano potute far sfuggire quel talento così fulgido. Giovedì 17 febbraio alle ore 18.45giocherà in Europa League con il suoal Camp Nou, tana del Barcellona. Di fronte si troverà il mito di sempre Xavi, allenatore del Barça che da giocatore ha incantato tutti al fianco di un altro super giocatore: Iniesta. Ammirando questi due fenomeni è cresciutoche ora però difende i colori azzurri ...

