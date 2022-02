Ricordando la poetessa Antonia Pozzi a 110 anni dalla sua scomparsa

Leggi su 900letterario

(Di martedì 15 febbraio 2022)nasce a Milano il 13 Febbraio 1912. Figlia di Roberto, rinomato avvocato, e della contessa Lina Cavagna Sangiuliani trascorre un’infanzia serena e ricca di stimoli intellettuali., infatti, appartiene a una delle più facoltose famiglie lombarde; dapprima, risiede a Milano nei pressi di Corso Magenta. Solo nel 1917 la famiglia decide di acquistare una villa settecentesca a Pasturo, in Valsassina (Lecco). L’antica villa sarà un luogo cardine per: il famigerato nido pascoliano in cui amerà tornare, di volta in volta, sia per immergersi nello studio della sua biblioteca sia per trovare gli spunti adatti alla sua poesia: la natura e le adorate montagne. La parentesi adolescenziale dellalombarda produce i primi tormenti all’interno del suo ...