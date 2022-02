Psg, Al - Khelaifi: "Con il Real quasi nessuna relazione" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E' scontro a 360 gradi fra Paris Saint Germain e Real Madrid . Dal campo all'extra campo: le due società non solo sono rivali negli ottavi di finale di Champions League, ma anche per quanto riguarda ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E' scontro a 360 gradi fra Paris Saint Germain eMadrid . Dal campo all'extra campo: le due società non solo sono rivali negli ottavi di finale di Champions League, ma anche per quanto riguarda ...

