Oroscopo martedi 15 febbraio 2022

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 15 febbraio 2022) La luna in Leone si confronta con il jolly Urano in Toro alle 3:56 del mattino, il che potrebbe suscitare sentimenti inaspettati. Un’energia in cerca di libertà scorre. La luna si oppone al maestro Saturno in Acquario alle 15:38, incoraggiandoci a concentrarci sulle nostre responsabilità e ad esercitare la pazienza. Ariete La luna in Leone