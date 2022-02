Non dimentichi di pagare le tasse entro 2 giorni! – Nuova truffa per email con richiesta di pagamento in bitcoin – (Di martedì 15 febbraio 2022) NOTIFICA : torna la FINTA MINACCIA che PROVIENE DALLA TUA STESSA email con ricatto e richiesta di pagamento IN bitcoin Torna la richiesta di estorsione dal titolo “Non dimentichi di pagare le tasse entro 2 giorni!”, oggetto della email che vi arriva dal vostro stesso indirizzo di posta elettronica. Se non pagate la cifra richiesta in bitcoin il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Salve, tutto ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 15 febbraio 2022) NOTIFICA : torna la FINTA MINACCIA che PROVIENE DALLA TUA STESSAcon ricatto ediINTorna ladi estorsione dal titolo “Nondile”, oggetto dellache vi arriva dal vostro stesso indirizzo di posta elettronica. Se non pagate la cifrainil finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Salve, tutto ...

Giogio47658624 : @Nino82212456 Si ma dimentichi che con tutto che aveva la fiducia, andò a dimettersi. E poi di quale poltrona parli… - Luis91052594 : @Gigadesires @giusbrindisi Dimentichi che l’asino non parla inglese, quindi non capirà nemmeno il filmato. - berardi225 : Cavalieri, il sacro dono della libertà è vostro e ne avete pieno diritto. Ma la dimora che sogniamo non è in qualch… - tint_adree : @gasparripdl Io le pago lo stipendio e sono il suo datore di lavoro, non lo dimentichi. E spazzatura lo dice a sua sorella. - Jessica_97G : manila la donna super rispettosa che non porta mai rancore sia mai si dimentichi di lanciare cattiverie contro kabir #GFvip -