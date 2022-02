Morto Tony Fuochi, doppiatore di Pokemon, I Cavalieri dello zodiaco e Dragon Ball (Di martedì 15 febbraio 2022) Addio Tony Fuochi. Il doppiatore di Phoenix ne I Cavalieri dello zodiaco è Morto a Padova. Aveva 66 anni. “Il mio nome è Phoenix, cavaliere dello zodiaco. Sono uscito dalle fiamme, pronto ad affrontare una nuova vita”. Perentoria e potente come poche, la voce del personaggio dell’anime tratto dal celebre manga giapponese è risuonata nelle tv di tutti quegli over 40 che oggi ricordano con affetto Fuochi e compagnia doppiatrice. La notizia della morte di Fuochi è stata diffusa dalla pagina Facebook di Yamato Video ieri 14 febbraio. Il doppiatore cremonese aveva dato la voce a molti personaggi del mondo dell’animazione tra cui Lo Stregone del Toro in Dragon ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Addio. Ildi Phoenix ne Ia Padova. Aveva 66 anni. “Il mio nome è Phoenix, cavaliere. Sono uscito dalle fiamme, pronto ad affrontare una nuova vita”. Perentoria e potente come poche, la voce del personaggio dell’anime tratto dal celebre manga giapponese è risuonata nelle tv di tutti quegli over 40 che oggi ricordano con affettoe compagnia doppiatrice. La notizia della morte diè stata diffusa dalla pagina Facebook di Yamato Video ieri 14 febbraio. Ilcremonese aveva dato la voce a molti personaggi del mondo dell’animazione tra cui Lo Stregone del Toro in...

