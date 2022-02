Mattarella: 'democrazia lungo cammino scritto nella Costituzione' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - "I segni e i semi lasciati nella nostra storia dai principi fondamentali della Carta costituzionale rappresentano tuttora il nostro patrimonio più prezioso". Lo scrive Sergio Mattarella nella prefazione al libro di Ernesto Maria Ruffini 'Uguali per Costituzione. Storia di un'utopia incompiuta dal 1948 a oggi' pubblicata sul 'Corriere della sera'. Il libro "passo dopo passo, ci riporta al momento in cui l'Italia usciva dalla tragedia della dittatura e della guerra e, nella libertà, cominciava a costruire la sua nuova democrazia", scrive il capo dello Stato sottolineando tra l'altro che "non sempre è stato un cammino facile. Semmai, a volte, faticoso. Di certo inarrestabile, anche se per molti aspetti ancora incompleto. Capace di porsi nuovi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - "I segni e i semi lasciatinostra storia dai principi fondamentali della Carta costituzionale rappresentano tuttora il nostro patrimonio più prezioso". Lo scrive Sergioprefazione al libro di Ernesto Maria Ruffini 'Uguali per. Storia di un'utopia incompiuta dal 1948 a oggi' pubblicata sul 'Corriere della sera'. Il libro "passo dopo passo, ci riporta al momento in cui l'Italia usciva dalla tragedia della dittatura e della guerra e,libertà, cominciava a costruire la sua nuova", scrive il capo dello Stato sottolineando tra l'altro che "non sempre è stato unfacile. Semmai, a volte, faticoso. Di certo inarrestabile, anche se per molti aspetti ancora incompleto. Capace di porsi nuovi ...

