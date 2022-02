L' agenzia dice che è un luogo di grande ispirazione | nelle sue stanze sono state scritte moltissime hit internazionali

(Di martedì 15 febbraio 2022) Visti i suoi illustri inquilini – tutte grandissime stelle del mondo della musica – viene spontaneo da pensare che questo attico newyorkese ispiri lo scrivere canzoni di successo. Amori e flirt tra musica e cinema guarda le foto In questo luminosissimo appartamento dellaMela, appena rimesso in vendita sul mercato a sette milioni di dollari, hanno soggiornato alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale, da Britney Spears a Cher, da Keith Richards a Russell Simmons, rinomato produttore discografico statunitense. Leggi ...

Agenzia_Ansa : M5s, Di Maio: 'A chi dice che siamo morti, rispondiamo dicendo di aggiungersi a chi lo ripete da 10 anni. Noi andia… - elenaesara : RT @shecompIains: Comunque l’agenzia di ?? dice che canta quindi cosa stiamo aspettando a sfruttare questa cosa? Facciamo cantare Manuel (pr… - StrategiciStudi : L'agenzia spaziale dice che questa è 'in realtà una fossa formata dal collasso all'interno di una depressione a par… - confuangi : @hankershug @hankerXsupport Io penso che entrambi l abbiano avuto ma appunto se uno nn vuole dirlo nn lo dice poi n… - R4INB3ERRY : RT @shecompIains: Comunque l’agenzia di ?? dice che canta quindi cosa stiamo aspettando a sfruttare questa cosa? Facciamo cantare Manuel (pr… -

Ultime Notizie dalla rete : agenzia dice

idealista.it/news

Le cessioni di bonus edilizi intercettate dall'delle Entrate e dalla Guardia di Finanza ... Italia vivaok alla libera concorrenza "ma senza mortificare le 30 mila imprese e famiglie che da ......per un calciatore che arriva da fuori ' a dirlo a Radio Marte è Rafael Kedzior vicino all'...del contratto? In Polonia quando si deve rispondere a una domanda a cui non si può rispondere si...Ora che la curva dei contagi è in discesa non dobbiamo mollare e soprattutto - dice il sindaco di Scisciano Edoardo Serpico, presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni ...Per i lavoratori della scuola, ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, all’agenzia Teleborsa, “chiediamo che il Governo permetta di riscattare gratuitamente gli anni di laurea, visto ...