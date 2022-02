L'agente di Traoré: 'La curva della Roma è incredibile' (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella brutta prestazione di Reggio Emilia una delle poche note positive, oltre al punto preso allo scadere, è sicuramente il settore... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) Nella brutta prestazione di Reggio Emilia una delle poche note positive, oltre al punto preso allo scadere, è sicuramente il settore...

Agente Lucca alla CMIT TV: 'Sassuolo non era operazione straordinaria'SASSUOLO - LUCCA: 'Io avevo l'offerta del Sassuolo, erano 8 milioni di euro + 4 di bonus. Il Pisa non l'ha ritenuta una proposta ...

Imborgia, agente Traorè: 'La curva della Roma è incredibile' Sull'argomento si è espresso anche Antonio Imborgia, agente di Hamed Traorè , il migliore in campo nel match di ieri: "La curva della Roma è incredibile. Sono passionale ed emotivo, sono stato cinque ...

