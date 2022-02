L’Afghanistan visto con gli occhi delle afgane e degli afgani a sei mesi dalla presa di Kabul | per non dimenticare

Leggi su iodonna

(Di martedì 15 febbraio 2022) Al via la rassegna di documentari “Con i miei. Storie”, promossa da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani insieme ad EMERGENCY, per accendere i riflettori sulla situazione afgana, ma anche sulla cultura e la produzione artistica e cinematografica del Paese. E per raccontarecon glidi chi negli ultimi anni ha lavorato alla sua rinascita culturale. Leggi anche › La giornalista Rahila Saya: «Non spegnete la luce sul» ...