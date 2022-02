La piccola Nza è stata operata al cuore dai medici del Monaldi di Napoli

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un quadro clinico complesso. Così idell’Ospedaledihanno valutato le condizioni di salute dellaNza Obaid Hama, la bimba di nove mesi arrivata venerdì scorso – insieme alla sua mamma e al suo papà – all’aeroporto Capodichino dopo una grande mobilitazione da parte di organizzazioni e associazioni umanitarie. Lasoffre fin dalla nascita di Tetralogia di Fallot con significativa ipoplasia dell’anello valvolare, una patologia che mette a rischio la sua vita anche per un solo pianto. Per questo motivo, anticipando i tempi, idel nosocomio campano hanno deciso di operarla immediatamente. Nza, la bambina curda con problemi cardiaci èGiusto il tempo di atterrare, come ...

Per questo, dopo aver raccolto il grido d'aiuto delle associazioni che hanno preso a cuore la storia della, mi sono subito attivata, facendo da ponte tra Regione Campania e Ministero ...La storia dellaObaid Hama, l a bimba irachena di soli 9 mesi che r ischia di morire se piang e a causa di un grave difetto cardiaco, ha commosso l'Italia intera. Finalmente, quando tutto sembrava ...«La piccola Nza ce l'ha fatta. La bimba irachena di nove mesi, giunta in Italia grazie a una rete straordinaria che abbiamo messo in piedi in pochissimi giorni, ha superato il delicatissimo intervento ...Un quadro clinico complesso. Così i medici dell’Ospedale Monaldi di Napoli hanno valutato le condizioni di salute della piccola Nza Obaid Hama, la bimba di nove mesi arrivata venerdì scorso – insieme ...