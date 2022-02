Kamila Valieva positiva al doping, la difesa: “Contaminazione con un farmaco del nonno”. “Non ho più emozioni” (Di martedì 15 febbraio 2022) Kamila Valieva si appresta a disputare lo short program alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La russa scenderà sul ghiaccio in una situazione ai limiti del surreale: è risultata positiva a un controllo antidoping lo scorso 25 dicembre, ma non è stata sospesa e le è stato consentito di gareggiare, dopo aver tra l’altro conquistato la medaglia d’oro nel team event. Qualcosa di paradossale che ha anche scontentato il CIO e che ha generato il vero scandalo di questa edizione dei Giochi. In caso di una sua prestazione da podio le verrà negata la premiazione. Il pattinaggio artistico è al centro dell’attenzione, oggi la 15enne sfoggerà il suo talento ed è la grande favorita per il successo finale. Nelle ultime ore la ragazza ha esposto la propria difesa al TAS. Denis Oswald, presidente della commissione ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)si appresta a disputare lo short program alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La russa scenderà sul ghiaccio in una situazione ai limiti del surreale: è risultataa un controllo antilo scorso 25 dicembre, ma non è stata sospesa e le è stato consentito di gareggiare, dopo aver tra l’altro conquistato la medaglia d’oro nel team event. Qualcosa di paradossale che ha anche scontentato il CIO e che ha generato il vero scandalo di questa edizione dei Giochi. In caso di una sua prestazione da podio le verrà negata la premiazione. Il pattinaggio artistico è al centro dell’attenzione, oggi la 15enne sfoggerà il suo talento ed è la grande favorita per il successo finale. Nelle ultime ore la ragazza ha esposto la propriaal TAS. Denis Oswald, presidente della commissione ...

