Juventus, Del Piero: “Linguaccia di Vlahovic? Mi farò pagare una cena” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alessandro Del Piero ha commentato l'esultanza di Dusan Vlahovic, molto simile alla sua, dopo il primo gol con la Juventus Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alessandro Delha commentato l'esultanza di Dusan, molto simile alla sua, dopo il primo gol con la

Advertising

GiovaAlbanese : C'è anche #Amadeus tra quelli pronti a pagare la clausola per portare #DeLigt a #Sanremo, facendo leva sulla volont… - capuanogio : La #Juventus ha un piano per allungare di un anno il contratto di #DeLigt così da guadagnare tempo rispetto alla sc… - Gazzetta_it : Lo strapotere del nuovo tridente della #Juventus spiegato con i numeri - calomariano : @pisto_gol Questa, devi ammetterlo, era facilissima. A quel punto del 2017 aveva già fatto ammattire mezza Europa i… - 40t19 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi Il 15/2/1981 la #Juventus passa sul campo del @CalcioComo per 2-1. Al raddoppio, @MarcoTardelli82 fa le prove di… -