Il principe Andrea trova un accordo con Virginia Giuffrè: pagherà un indennizzo alla donna che lo accusa di abusi sessuali (Di martedì 15 febbraio 2022) Il principe Andrea Mountbatten-Windsor Duca di York ha raggiunto un accordo nella causa civile per le accuse di abuso sessuale da parte di Virginia Giuffre e si è impegnato a pagare una somma rimasta riservata. Il reale intende anche fare una “donazione sostanziale” ad una organizzazione di beneficenza “in supporto dei diritti delle vittime” degli abusi. Lo scrive il New York Times. Il principe Andrea è stato accusato di abusi da Virginia Giuffre: c’è una foto ormai celeberrima in cui si vede Andrea che le passa un braccio intorno al collo. Lei ha raccontato, citando date e circostanze precise, una serie di episodi che l’hanno coinvolta quando era ancora minorenne, nel 2001. Festicciole a luci rosse in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) IlMountbatten-Windsor Duca di York ha raggiunto unnella causa civile per le accuse di abuso sessuale da parte diGiuffre e si è impegnato a pagare una somma rimasta riservata. Il reale intende anche fare una “donazione sostanziale” ad una organizzazione di beneficenza “in supporto dei diritti delle vittime” degli. Lo scrive il New York Times. Ilè statoto didaGiuffre: c’è una foto ormai celeberrima in cui si vedeche le passa un braccio intorno al collo. Lei ha raccontato, citando date e circostanze precise, una serie di episodi che l’hanno coinvolta quando era ancora minorenne, nel 2001. Festicciole a luci rosse in ...

