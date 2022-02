Il faro del Copasir su aerospazio e Ucraina (Di martedì 15 febbraio 2022) Riflettori puntati al Copasir su aerospazio e difesa europea. Di questo i commissari hanno parlato oggi con il generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare. Nel corso dell’audizione si è approfondito il ruolo della forza armata a difesa dell’interesse nazionale, analizzando le tematiche oggetto di due indagini che il Comitato sta conducendo: quella sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica e quella sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i servizi di intelligence. L’AUDIZIONE DEL GENERALE GORETTI Durante l’audizione è stata sottolineata l’importanza del dominio aerospaziale nelle sue molteplici correlazioni con applicazioni in ambito civile e militare e il ruolo svolto dall’industria spaziale e della difesa italiana. Inoltre, è stato trattato il ... Leggi su formiche (Di martedì 15 febbraio 2022) Riflettori puntati alsue difesa europea. Di questo i commissari hanno parlato oggi con il generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare. Nel corso dell’audizione si è approfondito il ruolo della forza armata a difesa dell’interesse nazionale, analizzando le tematiche oggetto di due indagini che il Comitato sta conducendo: quella sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica e quella sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i servizi di intelligence. L’AUDIZIONE DEL GENERALE GORETTI Durante l’audizione è stata sottolineata l’importanza del dominio aerospaziale nelle sue molteplici correlazioni con applicazioni in ambito civile e militare e il ruolo svolto dall’industria spaziale e della difesa italiana. Inoltre, è stato trattato il ...

