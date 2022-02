Giustizia | Salvini “Con il referendum la riforma la faranno i cittadini”

(Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Grazie ai milioni di italiani che ci hanno dato una mano con una firma, oggi dopo trent'anni saranno ia fare la ceradellae quindi contiamo che arrivino dei sì aida parte della Consulta e che in primavera il popolo italiano tutto faccia quello che in Parlamento non si è riusciti a fare”. Così il leader della Lega Matteodavanti alla Corte Costituzionale in attesa dell'approvazione dei, tra cui quelli sulla.“Il ministro Cartabia sta facendo alcuni passi ma lacomplessiva, la separazione delle carriere, la responsabilità civile dei magistrati e l'eliminazione delle correnti nel Csm non ci sono”, continua. “Siccome il popolo è ...

...e Green Pass, settimana di fuoco per il governo. E sul Superbonusreplica a Giorgetti Stop ai cambi di casacca e tagli alle commissioni: entro un mese via libera ai nuovi ......i cittadini con una grande prova di democrazia" così Matteofuori dal Palazzo della Consulta in attesa della decisione della Corte Costituzionale sui referendum in materia di, ...Perché – rimarca – abbiamo fatto una visione della giustizia che è l’ennesimo compromesso ... Dopodiché, Meloni replica all’invito di Matteo Salvini a superare le incomprensioni. “Per noi – dice – è ...«Il referendum è sempre una buona notizia», dice il leader della Lega Matteo Salvini, che ha parlato dall'esterno della Corte Costituzionale. In prima linea per la riforma della giustizia c'è proprio ...