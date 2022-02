Gf VIP nomination: chi sono i nominati di ieri 14 febbraio? (Di martedì 15 febbraio 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa e le nomination sono state servite: scopriamo chi sono i concorrenti nominati ieri sera 14 febbraio 2022 e chi l’eliminato della settimana! Leggi anche: Gf VIP Delia Duran e Antonio Medugno: «Voglio scopare con te e Alex» VIDEO Gf VIP, nomination: chi sono i concorrenti nominati ieri sera?... Leggi su donnapop (Di martedì 15 febbraio 2022) Un’altra puntata del Gf VIP si è conclusa e lestate servite: scopriamo chii concorrentisera 142022 e chi l’eliminato della settimana! Leggi anche: Gf VIP Delia Duran e Antonio Medugno: «Voglio scopare con te e Alex» VIDEO Gf VIP,: chii concorrentisera?...

Advertising

GenteVipNews : “Grande Fratello Vip”, eliminato e nomination di ieri 14-2-2022 - Novella_2000 : Chi sono i Vip al televoto nella puntata del 14 febbraio 2022: tutte le nomination #gfvip - wujucrav1 : Ah aspettate sono tre i vip in finale se gli altri restano con un voto anche Jessica va in nomination!!!!! #jeru - Sofi71282082 : RT @divanomat: io sarò grato a vita al gieffe vip 4 per avermi allietato il primo mese di lockdown con le liti di antonella elia, i volver,… - pollettaa_ : RT @divanomat: io sarò grato a vita al gieffe vip 4 per avermi allietato il primo mese di lockdown con le liti di antonella elia, i volver,… -