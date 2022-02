Fare domande non significa buttare fango. Perché nessuno chiede a Ranucci dei soldi della Rai? (Di martedì 15 febbraio 2022) Io mica l'avevo capito che i giornalisti, prima di occuparsi di una notizia, «aspettano chiarimenti». Io avevo capito che, se c'è una notizia,i giornalisti li chiedono, i chiarimenti. Invece no: stanno in vigile attesa. Un caso è quello di cui si sta occupando, da qualche dì, questo giornale: vale a dire il caso di un video in cui un famoso giornalista della televisione pubblica istruisce qualcuno su come confezionare un servizio-patacca, da usare come pezza giustificativa per il pagamento di un dossier da mandare in onda, con autore sbianchettato, per rovinare la reputazione di un noto personaggio politico. E sapete che cosa succede, con una notizia così, in questo bel Paese? Non succede niente. E Perché? Perché, come spiega Gaia Tortora, conduttrice di Telecinquestelle (la vecchia dicitura, La7, è fuorviante), «finché nulla è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Io mica l'avevo capito che i giornalisti, prima di occuparsi di una notizia, «aspettano chiarimenti». Io avevo capito che, se c'è una notizia,i giornalisti li chiedono, i chiarimenti. Invece no: stanno in vigile attesa. Un caso è quello di cui si sta occupando, da qualche dì, questo giornale: vale a dire il caso di un video in cui un famoso giornalistatelevisione pubblica istruisce qualcuno su come confezionare un servizio-patacca, da usare come pezza giustificativa per il pagamento di un dossier da mandare in onda, con autore sbianchettato, per rovinare la reputazione di un noto personaggio politico. E sapete che cosa succede, con una notizia così, in questo bel Paese? Non succede niente. E, come spiega Gaia Tortora, conduttrice di Telecinquestelle (la vecchia dicitura, La7, è fuorviante), «finché nulla è ...

